Защитник «Сибири» Приски: «КХЛ находится где-то между НХЛ и АХЛ по отношению к игрокам, инфраструктуре, питанию на арене, организации поездок. Это три лучшие лиги в мире»

Чейз Приски сказал, что КХЛ находится между НХЛ и АХЛ.

– Как сейчас смотрят на КХЛ из Северной Америки?

– О, КХЛ похожа на Северную Америку. Очевидно, очень хорошая лига. Думаю, НХЛ, АХЛ и КХЛ - это три лучшие лиги в мире с точки зрения хоккея и образа жизни. Думаю, КХЛ находится где-то между НХЛ и АХЛ по отношению к игрокам, инфраструктуре, питанию на арене, организации поездок.

Так что это, безусловно, ближе к НХЛ, а хоккей немного другой: гораздо больше владения шайбой, ее контроля, меньше вбросов, хитов и форчекинга, – сказал американский защитник «Сибири».