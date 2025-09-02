Защитник «Сибири» Приски: «КХЛ находится где-то между НХЛ и АХЛ по отношению к игрокам, инфраструктуре, питанию на арене, организации поездок. Это три лучшие лиги в мире»
Чейз Приски сказал, что КХЛ находится между НХЛ и АХЛ.
– Как сейчас смотрят на КХЛ из Северной Америки?
– О, КХЛ похожа на Северную Америку. Очевидно, очень хорошая лига. Думаю, НХЛ, АХЛ и КХЛ - это три лучшие лиги в мире с точки зрения хоккея и образа жизни. Думаю, КХЛ находится где-то между НХЛ и АХЛ по отношению к игрокам, инфраструктуре, питанию на арене, организации поездок.
Так что это, безусловно, ближе к НХЛ, а хоккей немного другой: гораздо больше владения шайбой, ее контроля, меньше вбросов, хитов и форчекинга, – сказал американский защитник «Сибири».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
