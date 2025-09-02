  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ливо о переходе в «Трактор»: «Осознанный выбор, мне хочется побеждать. Очень легко влился в новую команду – здесь отличный коллектив»
1

Ливо о переходе в «Трактор»: «Осознанный выбор, мне хочется побеждать. Очень легко влился в новую команду – здесь отличный коллектив»

Джош Ливо прокомментировал переход в «Трактор».

Этим летом «Салават Юлаев» расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона из-за финансовых проблем.

– Насколько успешно проходит ваша адаптация в новой команде?

– Мне очень повезло, что у меня появился такой вариант после ухода из «Салавата». «Трактор» – очень хорошая команда, которая в минувшем сезоне играла в финале Кубка Гагарина. Здесь отличный коллектив, много опытных игроков, сильный тренерский штаб и прекрасно выстроены все процессы внутри организации.

Я влился в новую для себя команду очень легко. Еще надо привыкнуть к некоторым вещам, но уже сейчас чувствую себя вполне счастливо и могу думать только о хоккее. После завершения тренировочного лагеря прошло немного времени. Думаю, что со стартом регулярного чемпионата включу режим «круиз-контроля».

– У вас было несколько предложений.

– «Трактор» дошел до финала и намерен улучшить результат, поэтому мой выбор был очевиден. Мне тоже хочется побеждать. В этом наши цели совпадают. У команды очень сильный состав с игроками топ-уровня. Рядом с такими партнерами проще проявить себя.

Я знаком со Стивом Кэмпфером и Бадди Робинсоном, выступавшими здесь в прошлом сезоне, и хорошо представлял, куда еду. В городе ранее тоже бывал.

Мой выбор был взвешенным и осознанным. Выигрывать титулы – это всегда круто. Мне повезло однажды стать чемпионом в АХЛ. Из команд, выходивших на меня, «Трактор» стоит ближе всех к титулу. Пока мне все нравится в Челябинске.

– Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков давно охотился за вами.

– Ранее я выбрал Уфу и не жалею о том решении, поскольку провел в «Салавате» хорошее время. Город и болельщики – замечательные. Это место на два года стало моим домом. Остался бы там еще на пару лет, но все знают, что произошло. С этим надо смириться и двигаться дальше.

Иногда в жизни и в карьере происходят такие моменты, но на них не стоит зацикливаться. Это бизнес. Теперь моя задача – помочь «Трактору», – сказал форвард челябинского клуба Джош Ливо.

Ливо о «Салавате»: «Врагов у меня там не осталось. С Паниным хорошие отношения, он отличный капитан. Были какие-то моменты с ним, но это обычная ситуация»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжош Ливо
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
болельщики
logoБадди Робинсон
logoСтивен Кэмпфер
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ливо о «Салавате»: «Врагов у меня там не осталось. С Паниным хорошие отношения, он отличный капитан. Были какие-то моменты с ним, но это обычная ситуация»
9вчера, 06:30
Ливо о решении «Салавата» расторгнуть с ним контракт: «Я был шокирован, но что поделать? Вопрос об отказе от игры в КХЛ не стоял. Мне все нравится в России»
11вчера, 05:30
Генменеджер «Трактора»: «Нет вещей, которые тревожили бы меня перед началом чемпионата. У меня позитивное ощущение от того, какие ребята в нашем коллективе, насколько они амбициозны, опытны»
21 сентября, 20:46
Главные новости
Козлов о Макдэвиде без Кубка Стэнли: «Сколько «Флорида» к этому шла! Даже их неиграющий состав меня впечатлил. Для победы многое должно сойтись»
13 минут назад
Ротенберг о Гусеве: «Хорошо, что остался в «Динамо». Мы давно знакомы, нам удалось вернуть его в из «Югры», где его списали. Мы помогли ему вернуться в сборную, он стал олимпийским чемпионом»
624 минуты назад
Захарова о том, обсуждался ли матч России и США на переговорах: «Надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную»
37 минут назад
Ротенберг о приходе в «Динамо»: «В детстве в Ленинграде отец взял меня в борцовский зал – «Динамо». Оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и могли заниматься дзюдо»
28сегодня, 07:15
КХЛ утвердила состав комиссии по контрактным спорам. Глава – челябинский бизнесмен Бондаренко, в составе – Точицкий, Каменский, представители лиги и клубов
9сегодня, 06:58
Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)
11сегодня, 05:58
Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»
53сегодня, 05:25Фото
Фетисов о возвращении в Россию: «Я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции – все это тянет домой»
15сегодня, 04:55
Захаркин о хоккее в Европе: «Он становится развлечением по большому счету. В Германии нет системы, в Австрии низкий уровень, в Дании всплеск угасает, в Норвегии спад»
11сегодня, 04:40
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
9сегодня, 04:25
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о селекции: «У Мурашова рекорд – 11 побед подряд в АХЛ, но «Питтсбург» берет Шилова из «Ванкувера». Люди думают: они что, дураки? Но не понимают, что могут быть обстоятельства»
148 минут назад
«Нефтехимик» подписал контракт с Максимом Федотовым на сезон. «Сочи» расторг договор с защитником
сегодня, 09:09
Федоров о состоянии здоровья Константинова: «Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей»
сегодня, 07:50
Зарипов о тренерах-легионерах в КХЛ: «Почему нет? Нам не хватает квалифицированных специалистов. Мы не можем рядом с Никитиным посадить 10 человек, чтобы они учились»
1сегодня, 07:35
Виктор Козлов о Ливо: «Он навсегда останется в истории «Салавата» как человек, побивший рекорд Мозякина. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, в плей-офф он бы не косил»
4сегодня, 06:46
«Амур» подписал контракт на год с защитником Акмальдиновым, которого выменял у «Локомотива». Соглашение двустороннее
1сегодня, 06:35
Вячеслав Козлов о российских тренерах в НХЛ: «Федоров и Ларионов могли бы попробовать. Но из КХЛ туда трудно попасть. Чтобы получить предложение – нужны какие-то связи»
1сегодня, 06:22
Генменеджер «Ак Барса» о долгих переговорах по обмену прав на Денисенко: «Сложно было с «Локомотивом». Благодарность им, что выдержали определенный диалог»
2сегодня, 05:40
Экс-капитан «Куньлуня» Йип завершил карьеру в 40 лет: «Горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае. Надеюсь, что это дело будет продолжено»
сегодня, 05:10
Директор «Северстали» о составе: «В этом сезоне дедлайн 25 января. Добавился месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. Время есть»
сегодня, 03:58