Ливо о переходе в «Трактор»: «Осознанный выбор, мне хочется побеждать. Очень легко влился в новую команду – здесь отличный коллектив»

Джош Ливо прокомментировал переход в «Трактор».

Этим летом «Салават Юлаев » расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона из-за финансовых проблем.

– Насколько успешно проходит ваша адаптация в новой команде?

– Мне очень повезло, что у меня появился такой вариант после ухода из «Салавата». «Трактор» – очень хорошая команда, которая в минувшем сезоне играла в финале Кубка Гагарина. Здесь отличный коллектив, много опытных игроков, сильный тренерский штаб и прекрасно выстроены все процессы внутри организации.

Я влился в новую для себя команду очень легко. Еще надо привыкнуть к некоторым вещам, но уже сейчас чувствую себя вполне счастливо и могу думать только о хоккее. После завершения тренировочного лагеря прошло немного времени. Думаю, что со стартом регулярного чемпионата включу режим «круиз-контроля».

– У вас было несколько предложений.

– «Трактор» дошел до финала и намерен улучшить результат, поэтому мой выбор был очевиден. Мне тоже хочется побеждать. В этом наши цели совпадают. У команды очень сильный состав с игроками топ-уровня. Рядом с такими партнерами проще проявить себя.

Я знаком со Стивом Кэмпфером и Бадди Робинсоном , выступавшими здесь в прошлом сезоне, и хорошо представлял, куда еду. В городе ранее тоже бывал.

Мой выбор был взвешенным и осознанным. Выигрывать титулы – это всегда круто. Мне повезло однажды стать чемпионом в АХЛ. Из команд, выходивших на меня, «Трактор» стоит ближе всех к титулу. Пока мне все нравится в Челябинске.

– Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков давно охотился за вами.

– Ранее я выбрал Уфу и не жалею о том решении, поскольку провел в «Салавате» хорошее время. Город и болельщики – замечательные. Это место на два года стало моим домом. Остался бы там еще на пару лет, но все знают, что произошло. С этим надо смириться и двигаться дальше.

Иногда в жизни и в карьере происходят такие моменты, но на них не стоит зацикливаться. Это бизнес. Теперь моя задача – помочь «Трактору », – сказал форвард челябинского клуба Джош Ливо .

