Генменеджер «Трактора»: «Нет вещей, которые тревожили бы меня перед началом чемпионата. У меня позитивное ощущение от того, какие ребята в нашем коллективе, насколько они амбициозны, опытны»

Алексей Волков высказался об изменениях в «Тракторе» в межсезонье.

– Как оцените итоги предсезонки для «Трактора»?

– Мы еще в стадии формирования как команда. По своим ощущениям могу сказать, что нет каких-то вещей, которые бы меня тревожили перед началом чемпионата.

Было только пара неприятных моментов, которые привели к микротравмам наших ребят. Соперник был не очень корректен. Но, слава богу, что ничего серьезного. Думаю, что они все будут в строю к началу чемпионата.

– Повреждения получили защитники, и их сложно заменить…

– Все, кто у нас есть, все равно получат какой-то опыт. Вопрос в том, что появился на рынке Джош Ливо и мы решили потратить на него большую сумму.

Сейчас разгоняется тема, что у нас не хватает защитников. У нас есть тренеры, которые получают зарплату, и их работа заключается в том, чтобы они наладили игру не только в атаке, но и в защите.

– Глядя на команду изнутри, насколько сильно она изменилась?

– Мы планировали сохранить как можно больше людей в команде, но планы всегда подвергаются корректировке. Мы потеряли ребят, которых мы хотели оставить, и пришли новые игроки.

Новички подмечают требования тренерского штаба, но они еще мыслями не поспевают за своим телом. В этом плане пока еще нет такой звенящей химии. В целом у меня складывается позитивное ощущение от того, какие ребята в нашем коллективе, насколько они амбициозны, насколько они опытны.

Лидерский корпус не только не потерял в опыте, но, может быть, даже еще приобрел его, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .