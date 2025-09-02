Эберт покинул «Автомобилист» по личным причинам. Клуб заявил, что новый контракт защитника не вступил в силу

Ник Эберт покинул «Автомобилист».

Об этом клуб из Екатеринбурга сообщил в своих соцсетях.

«31-летний американский защитник оказался не в состоянии продолжить карьеру в Екатеринбурге по личным причинам. Таким образом, новый контракт нашего клуба с Эбертом , заключенный минувшим летом, в конечном итоге не был активирован.

По взаимному соглашению сторон, хоккеисту присвоен статус неограниченно-свободного агента. В общей сложности он сыграл 156 матчей за «Автомобилист » в КХЛ, набрал 82 (30+52) очка.

Мы желаем Нику удачи в его дальнейшем жизненном пути и крепкого здоровья!» – сказано в сообщении «Автомобилиста».

Эберт подписал новое соглашение 1 августа. Сообщалось , что он должен был заработать 115 млн рублей за 2 года.

Меркли об уходе из «Автомобилиста»: «Клуб играл в супероборонительной манере, она мне не подходила. Игра «Шанхая» больше похожа на ту, что принята в НХЛ, для меня это намного лучше»