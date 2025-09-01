Юдин получит 30 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Дмитрий Юдин заработает 30 млн рублей в «Автомобилисте» за следующий сезон.

Ранее 30-летний защитник подписал контракт с клубом из Екатеринбурга на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Юдин получит около 30 млн рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне хоккеист провел 61 игру за «Ак Барс » и СКА с учетом плей-офф, набрав 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».