Юдин получит 30 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
Дмитрий Юдин заработает 30 млн рублей в «Автомобилисте» за следующий сезон.
Ранее 30-летний защитник подписал контракт с клубом из Екатеринбурга на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Юдин получит около 30 млн рублей за сезон-2025/26.
В прошлом сезоне хоккеист провел 61 игру за «Ак Барс» и СКА с учетом плей-офф, набрав 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
