Дацюк прогуливал уроки ради тренировок: «Только сейчас понял, что все можно было совмещать. Хоккеистов надо наказывать, чтобы они учились. Зачеты не сдал – на тренировку не попал»

Павел Дацюк считает, что юные хоккеисты должны сосредотачиваться на учебе.

«Однозначно, 100% надо сосредотачиваться на учебе, хорошо учиться, находить на это время, не оправдываться, что не хватает времени или устал.

Хоккеистов обязательно надо наказывать, чтобы они учились. Сначала – учеба, если ты не успеваешь в учебе, значит, тебя убирают из твоего любимого занятия [игры в хоккей]: зачеты не сдал – на тренировку не попал», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, руководитель молодежного направления «Автомобилиста » Павел Дацюк .

Он также рассказал, что в бытность школьником прогуливал уроки ради тренировок.

«Только сейчас я понял, что все можно и нужно было совмещать. А так обычно звонили тренеру, он приходил, говорил: «Быстро в школу!» – и мы шли в школу.

Контрольные мы, конечно, тоже прогуливали, но не специально, потому что на соревнования уезжали, но понимали, что если ты сам прогуляешь зачет, который у тебя был шанс сдать, то потом тебе придется все равно сдавать его, а это еще хуже», – рассказал Дацюк.