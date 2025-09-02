Агент Марнера: «Хотел, чтобы Митч вышел на рынок и устроил шоу собак и пони, но он отказался – уже знал, как в «Вегасе» относятся к игрокам и их семьям»

Агент Митча Марнера Даррен Феррис рассказал о переходе игрока в «Вегас».

28-летний нападающий, набравший 102 очка в 81 матче в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, не захотел оставаться в «Торонто ».

В итоге клуб обменял его в «Вегас » после подписания 8-летнего контракта с кэпхитом 12 миллионов долларов по схеме sign & trade.

«Я хотел, чтобы Митч вышел на рынок и устроил шоу собак и пони (обозначение широко разрекламированного представления – Спортс), но он отказался. Я был готов ко всем сценариям, в итоге мы достигли такого результата, которым он остался доволен.

Он уже слышал от других игроков о городе, об организации и знал о том, как там относятся к игрокам и их семьям. Когда он получил больше информации, то принял решение», – сказал Даррен Феррис.