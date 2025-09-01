  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жан-Себастьян Деа: «Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть – это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»
9

Жан-Себастьян Деа заявил, что «Питтсбургу» нужно уходить в перестройку.

По ходу карьеры форвард «Нефтехимика» провел 37 матчей в НХЛ. 

– Вы играли за «Баффало» и «Питтсбург», которые сейчас в трудном положении. У этих команд есть перспективы снова подняться со дна?

– Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть. Это завершенный проект, Евгений Малкин, вероятно, проводит свой последний сезон, Крис Летанг также уже не в лучших своих кондициях. Только Сидни Кросби, несмотря на возраст, до сих пор один из сильнейших игроков лиги. «Пингвинс» нуждаются в перестройке, они начнут с нуля.

«Баффало» уже несколько лет пытается перестроиться, у команды есть ряд интересных молодых игроков, но я не до конца уверен в их ближайших перспективах. С трудом верю, что они смогут выйти в плей-офф в этом году.

Непростой момент для этих команд, однако такое случается со всеми командами НХЛ, им просто нужно время на перестройку. А их болельщикам стоит набраться терпения, – сказал Жан-Себастьян Деа.

«Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию. Скоро все закончится, и россияне будут на международном уровне, надеюсь». Деа из «Нефтехимика» о бане России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
