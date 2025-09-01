Михаил Григоренко: «У «Трактора» одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все работают каждый день, чтобы достичь этой цели»
Михаил Григоренко подвел итоги предсезонной подготовки «Трактора».
– Какой получилась предсезонка для «Трактора»?
– Наработали многие схемы. Выиграли последние матчи и домашний турнир. Команда прибавляла от игры к игре.
– Как вам коллектив в «Тракторе»? Все игроки его хвалят.
– Обалденный коллектив. Очень дружная команда. В клубе все на высшем уровне. Поэтому я очень рад находиться здесь.
– И настрой самый боевой?
– У нас стоит одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все это понимают и все работают каждый день, чтобы достичь этой цели, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.
Источник: «РБ Спорт»
