Михаил Григоренко: «У «Трактора» одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все работают каждый день, чтобы достичь этой цели»

Михаил Григоренко подвел итоги предсезонной подготовки «Трактора».

– Какой получилась предсезонка для «Трактора»?

– Наработали многие схемы. Выиграли последние матчи и домашний турнир. Команда прибавляла от игры к игре.

– Как вам коллектив в «Тракторе»? Все игроки его хвалят.

– Обалденный коллектив. Очень дружная команда. В клубе все на высшем уровне. Поэтому я очень рад находиться здесь.

– И настрой самый боевой?

– У нас стоит одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все это понимают и все работают каждый день, чтобы достичь этой цели, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.