Генменеджер «Трактора» о Кубке Гагарина: «Завершим дело в ближайшие годы, надеюсь. Все страдания и наш честный труд дадут то, чего мы все ждем»
В прошлом сезоне челябинский клуб проиграл «Локомотиву» в финальной серии (1-4).
– Вы говорили, что Бенуа Гру решил остаться в Челябинске, потому что у него здесь незавершенное дело. То же самое вы можете сказать и про себя?
– Я осознанно подписал контракт еще на два года. Не скрою, ко мне поступали предложения из других клубов, но приоритетом было договориться с «Трактором».
Я уверен, что та работа, которая была начата два года назад, когда я сюда приехал, должна идти поступательно. Мы не завершили дело и, я надеюсь, завершим в ближайшие годы.
– Такой хоккейный город, как Челябинск, заслужил Кубок?
– Конечно. Столько сил, мучений, страданий… Как в 2013 году команда была рядом с заветной мечтой, так и мы в прошлом сезоне.
Я надеюсь, что все эти страдания и наш честный труд дадут именно то, что мы все ждем вместе с болельщиками, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
