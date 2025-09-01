  • Спортс
  • Генменеджер «Трактора» о Кубке Гагарина: «Завершим дело в ближайшие годы, надеюсь. Все страдания и наш честный труд дадут то, чего мы все ждем»
Генменеджер «Трактора» о Кубке Гагарина: «Завершим дело в ближайшие годы, надеюсь. Все страдания и наш честный труд дадут то, чего мы все ждем»

Генменеджер «Трактора» заявил, что хочет взять Кубка Гагарина в ближайшие годы.

В прошлом сезоне челябинский клуб проиграл «Локомотиву» в финальной серии (1-4).

– Вы говорили, что Бенуа Гру решил остаться в Челябинске, потому что у него здесь незавершенное дело. То же самое вы можете сказать и про себя?

– Я осознанно подписал контракт еще на два года. Не скрою, ко мне поступали предложения из других клубов, но приоритетом было договориться с «Трактором».

Я уверен, что та работа, которая была начата два года назад, когда я сюда приехал, должна идти поступательно. Мы не завершили дело и, я надеюсь, завершим в ближайшие годы.

– Такой хоккейный город, как Челябинск, заслужил Кубок?

– Конечно. Столько сил, мучений, страданий… Как в 2013 году команда была рядом с заветной мечтой, так и мы в прошлом сезоне.

Я надеюсь, что все эти страдания и наш честный труд дадут именно то, что мы все ждем вместе с болельщиками, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Генменеджер «Трактора»: «Дадонов уже подумывает о завершении карьеры в родном городе. Не сомневались, что он получит контракт с клубом НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
