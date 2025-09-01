Агент Кузнецова: «Трактор» – любимая команда Жени, подсознательно он мечтает за нее поиграть. Сейчас он прилетел в Москву, тренируется здесь»

Агент Евгения Кузнецова считает, что игрок хотел бы поиграть за «Трактор».

– Как на данный момент обстоит переговорный процесс с клубами НХЛ? Есть ли какие-нибудь новости?

– Новостей нет, все так же находится на стадии разговоров.

– Не могли бы рассказать, с кем уже общались по поводу Евгения?

– Много команд, с кем уже провели переговоры. Больше 10 клубов. С кем-то был позитив, кто-то отказался.

– Может быть, расскажете, с кем переговоры оказались наиболее позитивными?

– Нет, конечно! Это секрет.

– Недавно Кузнецов сделал совместное фото с нападающим «Металлурга» Владимиром Ткачевым, потом – с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым. В соцсетях сразу начались спекуляции на этот счет. Могли бы прокомментировать эту ситуацию?

– Мы вместе с Женей были. Он прилетел в Москву, сейчас здесь тренируется у нас в «Арктике» (спортивный комплекс – Спортс’‘) вместе с другими ребятами. Просто по дороге из Челябинска мы приехали в Магнитогорск, Володя Ткачев пригласил. Мы приехали туда и потом дальше отправились в Москву.

– Как вы думаете, хочет ли Евгений однажды вернуться в «Трактор»?

– Думаю, да. Любой игрок, который вырос в какой-либо команде, считает ее домашней и любимой. Мы видим, что Евгений считает, что «Трактор » – его любимая команда.

Наверное, он подсознательно все равно мечтает вернуться и поиграть за Челябинск, – сказал агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев .

Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»