Александр Бурмистров рассказал об общении с тренером Жераром Галланом.

– Галлан – суперобщительный. За пределами льда очень любит со всеми пообщаться.

В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе.

– Готовы ли вы закончить карьеру в «Шанхае», если предложат пожизненный контракт?

– Почему нет? Посмотрим, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Александр Бурмистров .