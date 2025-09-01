Александр Бурмистров: «Галлан – суперобщительный. В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе»
Александр Бурмистров рассказал об общении с тренером Жераром Галланом.
– Галлан – суперобщительный. За пределами льда очень любит со всеми пообщаться.
В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе.
– Готовы ли вы закончить карьеру в «Шанхае», если предложат пожизненный контракт?
– Почему нет? Посмотрим, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
