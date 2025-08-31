Галлан после 6:1 с «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Доволен «Шанхаем», к началу чемпионата команда готова. Из 9 периодов 7 мы провели достойно на турнире»

Жерар Галлан положительно оценил состояние «Шанхая» после предсезонного турнира.

В воскресенье китайский клуб обыграл «Динамо » со счетом 6:1 в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы.

– За два с половиной дня мы провели три матча. Сегодня ребята здорово управляли шайбой и нанесли много бросков. Доволен отдачей команды и тем, как ребята себя проявили.

Из девяти периодов всех матчей семь мы провели достойно. Я доволен состоянием команды. Считаю, что к началу чемпионата она будет абсолютно готова.

– Что можете сказать о Комтуа, которого вы тренировали в сборной Канады?

– Я с ним знаком. Мы выиграли чемпионат мира со сборной Канады. Считаю, что он талантливый игрок. Я был рад с ним увидеться.

– Считаете ли вы, что команда способна выиграть Кубок Гагарина?

– Я смотрю от игры к игре. Плей‑офф еще нескоро. За это время нам нужно подготовить команду и достичь этой цели, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .