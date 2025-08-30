Галлан о цели «Шанхая» пройти дальше первого раунда: «Будет непросто. Но я пока думаю о следующей игре, а не о том, что будет дальше»

Жерар Галлан рассказал о формировании тренерского штаба «Шанхая».

– Ваше впечатление от общения с Александром Крыловым?

– Я совсем недавно с ним познакомился. Он очень хороший человек, у меня только позитивные эмоции. Стоит отметить, что руководство клуба в целом очень хорошо общается со мной, я всем доволен.

– Руководство клуба поставило цель не только выйти в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда. Насколько это реально, учитывая все обновления команды?

– Будет непросто. Но я пока думаю о следующей игре, а не о том, что будет дальше. Мы готовимся к каждому матчу и верим, что это поможет для достижения главной цели.

– Как думаете, сколько времени у вас займет, чтобы выстроить команду с нуля?

– У нас было мало времени на тренировочной лагерь и всего три игры на турнире сейчас. Но думаю, к шестому сентября мы будем полностью готовы.

Для этого сейчас мы и тренируем ребят, пробуем разные сочетания и меняем игроков. Мы хотим посмотреть, кто на что способен.

– Как проходило формирование тренерского штаба?

– В плане выбора тренеров я доверял мнению Игоря Варицкого и советовался с ним. Но все тренеры в нашем штабе – это хорошие специалисты с достойным резюме.

С Майком Келли мы знакомы очень давно и вместе работали в НХЛ и юниорской команде. Остальных тренеров я знаю не так хорошо. Но Дэвида Немировски и Виктора Игнатьева я помню еще как игроков. Все-таки мы пересекались с некоторыми из них до этого, а кого-то я даже тренировал. Я полностью доверяю им.

– Александр Бурмистров помогает вам общаться с судьями. Возникают ли проблемы в работе с командой из-за языка?

– У нас много североамериканских игроков, поэтому в раздевалке мы общаемся на английском языке. В разговоре с судьями действительно приходится пользоваться помощью. Но не вижу в этом проблемы, пока мы не столкнулись с серьезными трудностями, – передает слова главного тренера «Шанхай Дрэгонс » Жерара Галлана корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова.