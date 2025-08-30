  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о цели «Шанхая» пройти дальше первого раунда: «Будет непросто. Но я пока думаю о следующей игре, а не о том, что будет дальше»
1

Галлан о цели «Шанхая» пройти дальше первого раунда: «Будет непросто. Но я пока думаю о следующей игре, а не о том, что будет дальше»

Жерар Галлан рассказал о формировании тренерского штаба «Шанхая».

– Ваше впечатление от общения с Александром Крыловым?

– Я совсем недавно с ним познакомился. Он очень хороший человек, у меня только позитивные эмоции. Стоит отметить, что руководство клуба в целом очень хорошо общается со мной, я всем доволен.

– Руководство клуба поставило цель не только выйти в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда. Насколько это реально, учитывая все обновления команды?

– Будет непросто. Но я пока думаю о следующей игре, а не о том, что будет дальше. Мы готовимся к каждому матчу и верим, что это поможет для достижения главной цели.

– Как думаете, сколько времени у вас займет, чтобы выстроить команду с нуля?

– У нас было мало времени на тренировочной лагерь и всего три игры на турнире сейчас. Но думаю, к шестому сентября мы будем полностью готовы.

Для этого сейчас мы и тренируем ребят, пробуем разные сочетания и меняем игроков. Мы хотим посмотреть, кто на что способен.

– Как проходило формирование тренерского штаба?

– В плане выбора тренеров я доверял мнению Игоря Варицкого и советовался с ним. Но все тренеры в нашем штабе – это хорошие специалисты с достойным резюме.

С Майком Келли мы знакомы очень давно и вместе работали в НХЛ и юниорской команде. Остальных тренеров я знаю не так хорошо. Но Дэвида Немировски и Виктора Игнатьева я помню еще как игроков. Все-таки мы пересекались с некоторыми из них до этого, а кого-то я даже тренировал. Я полностью доверяю им.

Александр Бурмистров помогает вам общаться с судьями. Возникают ли проблемы в работе с командой из-за языка?

– У нас много североамериканских игроков, поэтому в раздевалке мы общаемся на английском языке. В разговоре с судьями действительно приходится пользоваться помощью. Но не вижу в этом проблемы, пока мы не столкнулись с серьезными трудностями, – передает слова главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoШанхай Дрэгонс
logoДэвид Немировски
logoАлександр Бурмистров
Виктор Игнатьев
logoКХЛ
logoАлександр Крылов
logoИгорь Варицкий
logoЖерар Галлан
logoКубок Гагарина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Шанхая» об игроках с китайскими корнями: «Ставим их в приоритет. С одним таким хоккеистом из Северной Америки уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию»
3вчера, 15:23
Чехович о «Шанхае»: «Все ребята говорят на английском. Если кто‑то не понимает, то подсаживается к русскому, который знает язык»
вчера, 14:58
Никитин о драках молодых игроков: «Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят со стороны»
4вчера, 14:39
Главные новости
Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Динамо» Минск сыграют в финале, «Динамо» Москва и «Шанхай» – за 3-е место, «Спартак» и «Торпедо» – за 5-е
сегодня, 05:25
Овечкин об идее вывести его номер из обращения в «Кэпиталс»: «Позвоните в «Вашингтон» и узнайте про это»
9вчера, 19:12
Ротенберг о том, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне: «Это жест признания его величия. Саша сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности»
9вчера, 18:19
Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, ЦСКА победил «Шанхай»
8вчера, 18:05
Ротенберг о матче с болельщиками: «По-настоящему почувствовал, что такое семья «Динамо». Это любовь! Благодарен, что вы меня приняли! Низкий поклон, вместе мы всех победим!»
23вчера, 17:34
«Динамо» Минск поздравило Лукашенко с 71-летием: «Ваша преданность делу – пример стойкости и уверенности! Благодаря вам хоккей занимает особое место в сердцах белорусов»
5вчера, 17:13
Александр Овечкин: «Дацюк был примером для подражания. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь»
2вчера, 16:59
Ротенберг поздравил Лукашенко с 71-летием: «Он уделяет особое внимание развитию хоккея, прививает любовь к игре. Это важный вклад в укрепление дружбы Беларуси и России»
14вчера, 15:41Фото
Генменеджер «Шанхая» об игроках с китайскими корнями: «Ставим их в приоритет. С одним таким хоккеистом из Северной Америки уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию»
3вчера, 15:23
Никитин о драках молодых игроков: «Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят со стороны»
4вчера, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Веккионе о переходе в КХЛ: «Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее»
вчера, 21:58
Гомоляко об уходе Березина и Юртайкина из «Лады»: «Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Были игроки, которые выглядели интереснее»
1вчера, 21:45
Богдан Белкин о том, тяжело ли не поддаваться на уловки Комтуа: «Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать»
вчера, 21:32
Броссо об игре «Динамо» при Кудашове: «Думаю, этот стиль принесет нам успех. У нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего»
3вчера, 21:15
Кисаков о том, проще ли играть, когда контракт полноценный: «Никакой разницы. Мотивации больше, когда ты без соглашения»
вчера, 20:59
Ротенберг о матче команд академии «Динамо»: «Растим игроков, которые завтра будут представлять клуб и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе – и вместе побеждаем!»
1вчера, 20:48
Дацюк о новом сезоне: «Ждем от «Автомобилиста» яркой игры. Хотел бы видеть команду в финале плей-офф КХЛ»
1вчера, 20:36
Гомоляко о молодых легионерах в «Ладе»: «Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Молодежь креативная, с потенциалом. Верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень»
вчера, 20:22
Броссо о том, с какими командами будет сложнее всего играть: «Системный в защите «Локомотив». И ЦСКА, туда перешел Никитин из чемпионского состава»
вчера, 20:10
Вратарь «Трактора» Дриджер о памятнике из Магнитогорска на шлеме: «Google ввел меня в заблуждение. Я понял об этом, когда уже приехал в Челябинск. Это наша с художником ошибка»
2вчера, 19:55