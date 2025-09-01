Конюшков об игре «Торпедо» в предсезонке: «Ситуация не очень. Нужно забивать голы – это наша главная проблема. Еще беда в том, что мы много пропускаем»
Богдан Конюшков прокомментировал неудачную игру «Торпедо» в предсезонных матчах.
Нижегородцы потерпели пять поражений в пяти играх с общей разницей шайб 7:20.
«Ситуация у нас не очень. Нужно в первую очередь забивать голы. Пока это наша главная проблема. Конечно, еще беда в том, что мы пропускаем много.
Обязательно будем исправлять эту ситуацию. У нас есть время до старта чемпионата, мы внутри команды будем обсуждать, что можем сделать», – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Конюшков об Исакове во главе «Торпедо»: «Узнали об этом из первых уст, были еще навеселе после чемпионства в ВХЛ. Ему не надо завоевывать авторитет, все уважают с первого дня»
