Чехович о «Шанхае»: «Все ребята говорят на английском. Если кто‑то не понимает, то подсаживается к русскому, который знает язык»
В китайском клубе не действует лимит на легионеров, введенный для российских команд Фонбет чемпионата КХЛ.
– На каком языке разговаривают парни в раздевалке? Нет языкового барьера между тренером и игроками?
– Все ребята говорят на английском. Если кто‑то не понимает, то подсаживается к русскому, которые знает английский, и ему переводят.
– Какие ожидания от работы с Галланом? Может, он уже успел внести какие‑то новшества?
– Он пропагандирует активный хоккей, это интересно для хоккеистов. О новшествах пока рано говорить.
– Готовы к переезду в Шанхай, если потребуется?
– Если потребуется – конечно, – сказал нападающий «Шанхая» Иван Чехович.
Галлан о «СКА-Арене»: «Стадион уровня НХЛ – понятия не имел, что он такой большой и красивый. Играть там одно удовольствие, лед очень хороший»