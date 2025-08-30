Чехович о «Шанхае»: «Все ребята говорят на английском. Если кто‑то не понимает, то подсаживается к русскому, который знает язык»

Иван Чехович заявил, что в раздевалке «Шанхая» все говорят на английском языке.

В китайском клубе не действует лимит на легионеров, введенный для российских команд Фонбет чемпионата КХЛ.

– На каком языке разговаривают парни в раздевалке? Нет языкового барьера между тренером и игроками?

– Все ребята говорят на английском. Если кто‑то не понимает, то подсаживается к русскому, которые знает английский, и ему переводят.

– Какие ожидания от работы с Галланом? Может, он уже успел внести какие‑то новшества?

– Он пропагандирует активный хоккей, это интересно для хоккеистов. О новшествах пока рано говорить.

– Готовы к переезду в Шанхай, если потребуется?

– Если потребуется – конечно, – сказал нападающий «Шанхая » Иван Чехович .

