Гусев о решении остаться в «Динамо»: «Я ждал, останется Комтуа или нет. Это был один из факторов. Он очень важный игрок для клуба»
Никита Гусев отметил, что Максим Комтуа является важным игроком для «Динамо».
В межсезонье 33-летний Гусев сначала заключил пробный договор с «Динамо», а затем подписал полноценное соглашение на год.
– На ваше решение остаться в «Динамо» сильно повлияло то, что Макс Комтуа остался в клубе?
– Я ждал, останется он или нет. Это был один из факторов.
Комтуа – очень важный игрок для «Динамо», – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
