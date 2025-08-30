Гусев о решении остаться в «Динамо»: «Я ждал, останется Комтуа или нет. Это был один из факторов. Он очень важный игрок для клуба»

Никита Гусев отметил, что Максим Комтуа является важным игроком для «Динамо».

В межсезонье 33-летний Гусев сначала заключил пробный договор с «Динамо», а затем подписал полноценное соглашение на год.

– На ваше решение остаться в «Динамо» сильно повлияло то, что Макс Комтуа остался в клубе?

– Я ждал, останется он или нет. Это был один из факторов.

Комтуа – очень важный игрок для «Динамо», – сказал нападающий «Динамо » Никита Гусев .