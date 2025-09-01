Барабанов об изменениях в КХЛ: «Лига стала более скоростная. Все команды бегут. Есть и те, кто ставит «автобус» в средней зоне»
– КХЛ сезона-2019/2020, когда вы уезжали в Северную Америку, и КХЛ сезона-2024/25 – в чем разница?
– Лига поменялась, стала более скоростная, все команды бегут.
В то же время есть и те, кто ставит «автобус» в средней зоне, что заставляет тебя вбрасывать шайбу в зону и бежать бороться за нее.
Это нормально, хоккей сейчас стал таким – туда-сюда, нужно много бегать, – сказал форвард «Ак Барса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
