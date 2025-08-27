Генменеджер «Трактора»: «Дадонов уже подумывает о завершении карьеры в родном городе. Не сомневались, что он получит контракт с клубом НХЛ»
Алексей Волков высказался об интересе «Трактора» к Евгению Дадонову.
В межсезонье нападающий подписал однолетнее соглашение с «Нью-Джерси» на миллион долларов.
– Был слух о приглашении Евгения Дадонова в команду, но он отказался, хотя условия ему предлагали хорошие. Приоткройте завесу тайны, правда ли это?
– До условий дело не дошло.
В межсезонье Евгений действительно взял неделю на раздумья. Он провел достаточно успешный прошлый сезон.
Мы не сомневались, что он получит контракт с клубом НХЛ. Но он уже подумывает о завершении карьеры в родном городе.
Взял техническую паузу, затем вернулся с ответом – поблагодарил за проявленный интерес, но сообщил о подписании контракта с «Нью-Джерси», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
