Генменеджер «Трактора»: «Дадонов уже подумывает о завершении карьеры в родном городе. Не сомневались, что он получит контракт с клубом НХЛ»

Алексей Волков высказался об интересе «Трактора» к Евгению Дадонову.

В межсезонье нападающий подписал однолетнее соглашение с «Нью-Джерси» на миллион долларов.

– Был слух о приглашении Евгения Дадонова в команду, но он отказался, хотя условия ему предлагали хорошие. Приоткройте завесу тайны, правда ли это?

– До условий дело не дошло.

В межсезонье Евгений действительно взял неделю на раздумья. Он провел достаточно успешный прошлый сезон.

Мы не сомневались, что он получит контракт с клубом НХЛ . Но он уже подумывает о завершении карьеры в родном городе.

Взял техническую паузу, затем вернулся с ответом – поблагодарил за проявленный интерес, но сообщил о подписании контракта с «Нью-Джерси », – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .