Кадейкин о «Тракторе» в новом сезоне: «Будем стараться играть в тот же хоккей. Не заметил, что мы стали больше или меньше. Ушли Кравцов, Робинсон – немаленькие парни»
Александр Кадейкин рассказал об изменениях в «Тракторе» в новом сезоне.
– По вашим ощущениям, насколько изменился «Трактор», по сравнению с прошлым сезоном?
– В любом случае в команде другие игроки с другим набором качеств. Но в целом система одна и думаю, что сильные стороны в этом году будут те же, будем стараться играть в тот же хоккей.
Скажем так, по форме команда будет той же, а по именам, внутренней начинке будут свои особенности.
– Многие отмечают, что «Трактор» стал более габаритной, силовой командой.
– Ушли Виталий Кравцов, Бадди Робинсон – тоже немаленькие парни. Не могу сказать, что мы стали больше или меньше. Я особо это не заметил, – сказал капитан челябинцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости