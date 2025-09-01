Кадейкин о «Тракторе» в новом сезоне: «Будем стараться играть в тот же хоккей. Не заметил, что мы стали больше или меньше. Ушли Кравцов, Робинсон – немаленькие парни»

Александр Кадейкин рассказал об изменениях в «Тракторе» в новом сезоне.

– По вашим ощущениям, насколько изменился «Трактор», по сравнению с прошлым сезоном?

– В любом случае в команде другие игроки с другим набором качеств. Но в целом система одна и думаю, что сильные стороны в этом году будут те же, будем стараться играть в тот же хоккей.

Скажем так, по форме команда будет той же, а по именам, внутренней начинке будут свои особенности.

– Многие отмечают, что «Трактор» стал более габаритной, силовой командой.

– Ушли Виталий Кравцов, Бадди Робинсон – тоже немаленькие парни. Не могу сказать, что мы стали больше или меньше. Я особо это не заметил, – сказал капитан челябинцев.