Александр Кадейкин: «В раздевалке «Трактора» хорошая атмосфера. Видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций. Сегодня впервые вышли на лед, нам сразу дали понять, что легко не будет»

Александр Кадейкин высказался о подготовке к сезону-2025/26.

– Сегодня – первый лед, команда вернулась к работе. Как настроение перед сезоном?

– Очень светлые и позитивные эмоции. Хорошая атмосфера в раздевалке. Сразу видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций, историй.

Мишка Григоренко приехал, много чего рассказывает. При этом в команде рабочая атмосфера.

Сегодня впервые вышли на лед, нам сразу дали понять, что легко не будет. Все принципы работы и высокий уровень требований остались, поэтому нужно скорее запрыгивать в этот вагончик и двигаться вперед.

– Врачи команды следили за пульсовой зоной, в которой работают игроки. Как ты себя чувствовал с точки зрения физики?

– Нормально. Конечно, первый лед – очень интенсивный, да и эмоции присутствуют. Где-то пытаешься добежать, добить, затолкать. На первой тренировке особенно хочется «доесть» каждую шайбу. И всегда в эти моменты пульс заходит в «красные» зоны.

Сейчас чуть-чуть продышимся, немного устанем, успокоимся – и голова придет в порядок.

– Удалось ли тебе ментально восстановиться за два месяца с окончания прошлого сезона?

– Главное было переключиться, не лежать на диване. Иначе время идет быстро, эмоций никаких, и возвращаешься уставшим. Отдохнули три недели, побыли с семьей. Потом пошла параллельная работа в зале и на льду.

Я не люблю долго отдыхать. Три недели – это максимум. Кроме того, нужно было кое-какие дела решить дома. Во время этой рутины ты всегда в деле, всегда мыслишь. Так что в эти два месяца скорее переключался.

Бытовые дела накапливаются, и от них устаешь еще быстрее, поэтому хотелось уже вернуться к хоккею, – сказал нападающий «Трактора » Александр Кадейкин .