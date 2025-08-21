  • Спортс
Михаил Григоренко: «Трактор» – топ-клуб с высокими задачами. Руководители делают серьезную работу, проводят хорошую селекцию, все хотят выиграть»

Михаил Григоренко назвал «Трактор» топ-клубом с высокими целями.

Ранее 31-летний форвард стал игроком челябинского клуба после расторжения контракта со СКА.

– Много знакомых игроков в команде. Это тоже имело значение?

– Конечно, это важный момент. Со многими ребятами играл, многих знаю. Это был один из факторов, созванивался с ребятами при подписании контракта.

С Андреем Светлаковым долго вместе играли, с Вовой Жарковым тоже выступали за ЦСКА, Вася Глотов в прошлом сезоне был в СКА. Также с Сашей Кадейкиным пересекались в сборных разных возрастов.

– Когда вы созванивались с ними, что они говорили про «Трактор»?

– Говорили, что организация на высшем уровне, что это топ-клуб КХЛ, что челябинские болельщики очень любят хоккей, что это гостеприимный город.

И у меня много друзей из Челябинска, воспитанников «Трактора», которые сейчас выступают за другие клубы. Очень много положительных отзывов слышал о городе, о команде, о главном тренере.

– Можно говорить, что статус «Трактора» изменился? Раньше игроки высокого уровня сомневались, ехать ли в Челябинск, а теперь для них это один из основных вариантов.

– Да, на данный момент «Трактор» – это топ-клуб, который ставит самые высокие задачи каждый год. В позапрошлом сезоне была бронза, а в том году играли в финале.

Каждый год проводят хорошую селекцию, руководители и тренеры делают серьезную работу. И ребята действительно рассматривают «Трактор» как топовый клуб. Все хотят выиграть, – сказал Михаил Григоренко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
