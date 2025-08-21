«Трактор» назначил Кадейкина капитаном на сезон-2025/26. Телегин, Светлаков, Григоренко, Дронов – ассистенты

«Трактор» представил капитана клуба и его ассистентов на сезон-2025/26 .

Капитаном челябинского клуба назначен 31-летний нападающий Александр Кадейкин .

В сезоне-2025/26 Фонбет Чемпионата КХЛ его ассистентами будут защитники Сергей Телегин и Григорий Дронов , а также нападающие Андрей Светлаков и Михаил Григоренко .