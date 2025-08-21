«Трактор» назначил Кадейкина капитаном на сезон-2025/26. Телегин, Светлаков, Григоренко, Дронов – ассистенты
«Трактор» представил капитана клуба и его ассистентов на сезон-2025/26 .
Капитаном челябинского клуба назначен 31-летний нападающий Александр Кадейкин.
В сезоне-2025/26 Фонбет Чемпионата КХЛ его ассистентами будут защитники Сергей Телегин и Григорий Дронов, а также нападающие Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.
Источник: телеграм-канал «Трактора»
