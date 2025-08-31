Серебряков о Сурине: «В плей-офф всегда есть провокации. Радулов говорил ему: «Не лезь, это только заводит его». Получаю удовольствие: значит, соперник боится»

Никита Серебряков высказался о стычках с Егором Суриным.

– В плей-офф мы видели момент, когда Егор Сурин подъехал и пытался стянуть с тебя маску. Было шоком?

– Не шоком, просто считаю это некрасивым поступком. Но в плей-офф всегда есть провокации. Когда я играл за «Адмирал », тот же Саша Радулов постоянно что-то говорил, провоцировал.

Для меня это, наоборот, классно – такие моменты заводят, причем в правильном ключе, добавляют эмоций. Даже Саша потом говорил Сурину: «Не лезь к нему, это только заводит его».

– Дискомфорта такие поступки, слова не доставляют?

– Нет. Наоборот, я получаю удовольствие: значит, соперник боится, переживает, хочет вывести меня из равновесия. Значит, им непросто, – сказал вратарь «Авангарда » Никита Серебряков .

Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»

Серебряков о поведении Сурина в серии с «Локо»: «Человек первый год в КХЛ... Начал трогать шлем, маску поднимать – это некрасиво»