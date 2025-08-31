Никита Серебряков вспомнил об игре против Коннора Макдэвида в OHL.

Вратарь ранее играл за «Сагино» из юниорской лиги Онтарио. Макдэвид выступал за «Эри Оттерс».

– От Коннора Макдэвида пропускал по юниорам?

– Конечно (смеется). Первый раз мы сыграли с ним в январе. Едем в автобусе, все обсуждают Макдэвида. А я статистику никогда не смотрел. Говорю: «Ну и кто это такой? Мы нормальная команда, еще бы мы какого-то игрока боялись». В итоге – проиграли 1:7, он забил пять голов и отдал две передачи.

А на следующий сезон он за лето набрал хорошую массу, и я понял, что это the next one (в переводе с английского – «следующий»).

– Что выделяло Макдэвида еще по юниорам?

– Он играл так, будто прошел эту игру. Все легко и плавно: катание, передачи, решения – все на другом уровне. Видно было, что это игрок другого уровня, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.