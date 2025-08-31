Никита Серебряков высказался возможном продолжении карьеры в НХЛ.

– С новым контрактом с «Авангардом» можно сказать, что закрыл для себя НХЛ?

– Еще когда меня не задрафтовали, понял, что вряд ли сыграю в НХЛ. Ко мне был небольшой интерес, когда я стал лучшим вратарем КХЛ за «Адмирал», но до конкретики дело не дошло. Ждать рынок в июле-августе не рискнул.

Честно, сейчас не думаю об этом. Я игрок «Авангарда», получаю удовольствие от того, что мы – моя семья – здесь. Если вдруг получится добиться целей здесь и вдруг меня позовут – посмотрим. Но такой цели не ставлю.

Главное сейчас – выиграть! Смысл тогда играть в хоккей и ничего не выиграть? Это моя основная цель сейчас.

– Не ловишь себя на мысли, что однажды пожалеешь, если не попробуешь себя в НХЛ?

– Во-первых, меня никто не зовет. Во-вторых, я только недавно по-настоящему устаканил карьеру. Лишь бы не сглазить... Сейчас получаю удовольствие от игры. Рисковать всем ради туманного шанса – не хочу, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков .