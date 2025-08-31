  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серебряков о тренде на высоких вратарей в НХЛ: «В КХЛ нет, к счастью. Там голкипер должен быть от 184 см, почему – не знаю. Идеальный рост – 183-184, мне кажется»
1

Серебряков о тренде на высоких вратарей в НХЛ: «В КХЛ нет, к счастью. Там голкипер должен быть от 184 см, почему – не знаю. Идеальный рост – 183-184, мне кажется»

Никита Серебряков высказался об оптимальном росте для хоккейного вратаря.

– Нет ощущения, что вратари становятся роботизированными? Что все играют одинаково?

– Не совсем так. У нас, к счастью, нет, как в Америке, тренда на высоких вратарей. У нас есть и менее габаритные ребята, которым приходится закрывать углы обстрела, играя выше, а также за счет скорости и чтения игры.

Высокие, наоборот, берут объемом. Да, многие работают с одними и теми же тренерами, требования похожие, но у каждого остаются свои нюансы.

– Понимаешь, откуда за океаном пошел тренд на высоких вратарей?

– Нет. Это тоже загадка для меня. Еще когда играл в Америке, понимал, что шансов не так много – потому что вратарь должен быть ростом от 184 см.

– Это негласный критерий?

– Да, примерно так. Высокий вратарь – значит, хорошо. Почему – не знаю.

– Хотя можно вспомнить пример Юусе Сароса.

– Сарос, кстати, тоже 1995 года. Хоть он и невысокий, уже тогда играл настолько сильно, что выбора не было. Но в целом за океаном всегда тяготели к высоким вратарям.

– Ты считаешь объективным отсеивать вратарей ниже 184 см?

– Нет. Мне кажется, идеальный рост – 183-184. Но если ты 181, как я, это не значит, что шансов заиграть у тебя меньше, чем у высокого вратаря.

Взять Артемия Плешкова из СКА – он вообще около 179-180, но прекрасно играет за счет скорости, маневренности и умения использовать свои габариты, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮусе Сарос
logoАртемий Плешков
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoАвангард
logoСКА
logoНикита Серебряков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Серебряков об НХЛ: «Меня никто не зовет. И я только недавно устаканил карьеру. Лишь бы не сглазить... Рисковать всем ради туманного шанса – не хочу»
3вчера, 13:15
Серебряков о Макдэвиде в OHL: «Он играл так, будто прошел эту игру. Все легко и плавно. Первый раз сыграли с ним – проиграли 1:7, он забил 5 голов и отдал 2 передачи»
1вчера, 12:10
Серебряков об отъезде в «Сагино» в 2012-м: «Русских там не любили, было тяжело. У нас даже такси не было, приходилось договариваться с кем-то из команды, чтобы довезли на арену, но никто не хотел»
10вчера, 10:24
Главные новости
Атанасов о новой арене «Торпедо»: «Ждем не дождемся уже заезда. Всей командой ездили туда на экскурсию – в целом восторг, всем все очень нравится»
32 минуты назад
Врач «Сибири» об алкоголе: «Великая школа ЦСКА пила по-страшному, в поезде могли напиться вусмерть, но играли хорошо. Если сегодня игроки так будут пить, они ни во что не смогут играть»
6вчера, 21:49
Звягин о США: «Никогда не понимал, когда говорили, что там в глаза улыбаются, а делают подлость. Я знаю тех, кто последнюю рубашку отдаст. После 2022-го мне никто плохого не сказал»
31вчера, 21:33
Никитин о значении победы в Кубке мэра Москвы: «В ЦСКА иллюзий не испытываем, не расслабляемся. Для настоящего спортсмена – это мотивация завтра быть сильнее самого себя»
вчера, 21:11
Серебряков о Сурине: «В плей-офф всегда есть провокации. Радулов говорил ему: «Не лезь, это только заводит его». Получаю удовольствие: значит, соперник боится»
2вчера, 20:48
4 клуба НХЛ заинтересованы в Картере Харте. Экс-вратарь молодежной сборной Канады-2018, оправданный по делу о сексуальном насилии, тренировался в Эдмонтоне летом
5вчера, 20:22
«Автомобилист» подпишет Юдина в ближайшее время. «Салават» расторг с ним контракт после обмена из СКА («СЭ»)
вчера, 20:06
Генменеджер «Нью-Джерси» о Хьюзе: «Соглашение будет подписано, крайний срок – тренировочный лагерь. Плохо, когда единственный рычаг давления у игрока – это бойкот»
2вчера, 19:59
Квартальнов о 2-м месте «Динамо» Минск в Кубке мэра Москвы: «Три игры за три дня – тяжеловато. Есть моменты, которые нужно исправить. Турнир интересный»
вчера, 19:41
Никитин о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Здорово, занесли в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше»
2вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о том, что ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы: «Рад победе. Увидели много плюсов в игре, есть и минусы. Все это наши тренеры взяли в проработку»
8 минут назад
Контрольный матч. «Барыс» примет «Сибирь»
20 минут назад
Элиас Линдхольм о первом сезоне в «Бостоне»: «Предпочел бы его забыть. Многое пошло не так. Надеюсь, в новом сезоне мы вернемся в плей-офф»
44 минуты назад
Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это добавило мотивации стать лучше и работать над скиллами. Идем от игры к игре и познаем тактику Никитина»
56 минут назад
Шипачев о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Классный турнир. ЦСКА – молодцы, нам немножко не хватило забить моменты. В целом все неплохо»
сегодня, 03:22
Ружичка о «Спартаке»: «С такой командой нас ждет успешный сезон. У нас с Морозовым и Порядиным есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой»
сегодня, 03:10
Президент «Локомотива» о Панике: «Очень жаль, что ушел. Вернем его, может, если он согласится»
1вчера, 22:00
Барабанов о татарской кухне: «Не фанат. Эчпочмак мне нравится, все остальное – жирноватое для спортсмена»
вчера, 21:19
Президент «Локомотива» о новой арене: «О строительстве думать нет смысла. Ценами на билеты боимся отпугнуть болельщиков, но поднимаем, используем чемпионский результат»
вчера, 20:56
Коваленко о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Никитин сказал, что все ребята показывают свой лучший хоккей. Надо перенести это на сезон»
вчера, 20:34