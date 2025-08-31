Серебряков о тренде на высоких вратарей в НХЛ: «В КХЛ нет, к счастью. Там голкипер должен быть от 184 см, почему – не знаю. Идеальный рост – 183-184, мне кажется»

Никита Серебряков высказался об оптимальном росте для хоккейного вратаря.

– Нет ощущения, что вратари становятся роботизированными? Что все играют одинаково?

– Не совсем так. У нас, к счастью, нет, как в Америке, тренда на высоких вратарей. У нас есть и менее габаритные ребята, которым приходится закрывать углы обстрела, играя выше, а также за счет скорости и чтения игры.

Высокие, наоборот, берут объемом. Да, многие работают с одними и теми же тренерами, требования похожие, но у каждого остаются свои нюансы.

– Понимаешь, откуда за океаном пошел тренд на высоких вратарей?

– Нет. Это тоже загадка для меня. Еще когда играл в Америке, понимал, что шансов не так много – потому что вратарь должен быть ростом от 184 см.

– Это негласный критерий?

– Да, примерно так. Высокий вратарь – значит, хорошо. Почему – не знаю.

– Хотя можно вспомнить пример Юусе Сароса.

– Сарос, кстати, тоже 1995 года. Хоть он и невысокий, уже тогда играл настолько сильно, что выбора не было. Но в целом за океаном всегда тяготели к высоким вратарям.

– Ты считаешь объективным отсеивать вратарей ниже 184 см?

– Нет. Мне кажется, идеальный рост – 183-184. Но если ты 181, как я, это не значит, что шансов заиграть у тебя меньше, чем у высокого вратаря.

Взять Артемия Плешкова из СКА – он вообще около 179-180, но прекрасно играет за счет скорости, маневренности и умения использовать свои габариты, – сказал вратарь «Авангарда » Никита Серебряков .