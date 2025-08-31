«Автомобилист» подпишет Юдина в ближайшее время. «Салават» расторг с ним контракт после обмена из СКА («СЭ»)

«Автомобилист» подпишет контракт с Дмитрием Юдиным в ближайшее время.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25 июля 30-летний защитник перешел в «Салават Юлаев » в результате обмена из СКА. 1 августа уфимский клуб расторг контракт с игроком.

Дмитрий Юдин в регулярке-2024/25 провел 55 игр за «Ак Барс» и СКА и набрал 7 (2+5) баллов при показателе полезности «минус 5». В его активе также 6 матчей в плей-офф.