«Автомобилист» подпишет Юдина в ближайшее время. «Салават» расторг с ним контракт после обмена из СКА («СЭ»)
«Автомобилист» подпишет контракт с Дмитрием Юдиным в ближайшее время.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, 25 июля 30-летний защитник перешел в «Салават Юлаев» в результате обмена из СКА. 1 августа уфимский клуб расторг контракт с игроком.
Дмитрий Юдин в регулярке-2024/25 провел 55 игр за «Ак Барс» и СКА и набрал 7 (2+5) баллов при показателе полезности «минус 5». В его активе также 6 матчей в плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости