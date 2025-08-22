Юдин может перейти в «Сибирь». Защитник находится в шорт-листе клуба (Metaratings)

Защитник Дмитрий Юдин может продолжить карьеру в «Сибири».

Как сообщает Metaratings, игрок находится в шорт-листе клуба.

Дмитрий Юдин в регулярке-2024/25 провел 55 игр за «Ак Барс» и СКА и набрал 7 (2+5) баллов при показателе полезности «минус 5». В его активе также 6 матчей в плей-офф.

В межсезонье СКА обменял игрока в «Салават », который впоследствии расторг с ним контракт.