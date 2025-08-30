Егор Соколов: «По АХЛ скучать не буду – отдал много времени и сил, но в НХЛ не пробился. Приехал в «Торпедо» готовым игроком, будем прогрессировать»
Егор Соколов заявил, что не будет скучать по АХЛ.
В это межсезонье форвард подписал контракт с «Торпедо» после восьми лет в Северной Америке.
«Честно, ни по чему из АХЛ не буду скучать. Отдал много времени, сил, но не пробился в основную лигу. Конечно, я рад, что там побывал. Это превратило меня в того, кто я есть. Я ни о чем не жалею.
Мне 25 лет, у меня еще все только начинается. Я приехал сюда готовым игроком. Рад вернуться, будем прогрессировать», – сказал Егор Соколов.
Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
