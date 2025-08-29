Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»
Егор Соколов считает, что уровень в КХЛ выше, чем в АХЛ.
«Конечно, в КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди более профессионально играют. Нет такого, что просто забрасывают. Здесь играют люди, которые зарабатывают большие деньги.
Когда приехал, было сложно перестраиваться, потому что хоккей гораздо тяжелее в плане того, что игроки лучше. Надо было самому привыкать и вливаться», – сказал форвард «Торпедо», поигравший в АХЛ.
Источник: «Советский спорт»
