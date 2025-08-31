Президент «Локомотива» о Хартли: «Понимали, что чемпионской команде нужен сильный тренер – это главный критерий»
Президент «Локомотива» высказался о новом тренере клуба Бобе Хартли.
– Не было ли у вас мыслей расширить тренерский штаб Хартли?
– Наверное, будем, но все это будет зависеть от наших обсуждений с Хартли.
– На пост главного тренера вы рассматривали только иностранного специалиста?
– Эта тема часто звучит. Для меня нет разницы. Нам нужен был главный тренер, а не иностранец. Мы понимали, что чемпионской команде нужен был сильный тренер – это главный критерий.
– Для вас лично какими эти были переговоры?
– Они были непростыми. Бобу поступали разные предложения. Он мудрый человек и, принимая мое приглашение, понимал, что обижает кого-то.
– Контракт на один сезон – это было требование Хартли?
– Никаких требований не было, это взаимопонимание. Жизнь покажет все, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
