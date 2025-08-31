Президент «Локомотива» высказался о новом тренере клуба Бобе Хартли.

– Не было ли у вас мыслей расширить тренерский штаб Хартли?

– Наверное, будем, но все это будет зависеть от наших обсуждений с Хартли.

– На пост главного тренера вы рассматривали только иностранного специалиста?

– Эта тема часто звучит. Для меня нет разницы. Нам нужен был главный тренер, а не иностранец. Мы понимали, что чемпионской команде нужен был сильный тренер – это главный критерий.

– Для вас лично какими эти были переговоры?

– Они были непростыми. Бобу поступали разные предложения. Он мудрый человек и, принимая мое приглашение, понимал, что обижает кого-то.

– Контракт на один сезон – это было требование Хартли?

– Никаких требований не было, это взаимопонимание. Жизнь покажет все, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.