Президент «Локомотива» об обмене прав на Денисенко: «Не увидели желания о сотрудничестве. Зачем заставлять? Решили отпустить, пусть пробует себя в других условиях»

Президент «Локомотива» высказался об обмене прав на Григория Денисенко.

Ранее клуб обменял права на Денисенко в «Ак Барс» на 16-летнего Андрея Пустового и денежную компенсацию.

– Почему не попытались оставить Григория Денисенко в Ярославле?

– С Григорием много раз разговаривал Хартли, мы тоже с ним общались. Мы не увидели желания о сотрудничестве. Игроки должны комфортно себя чувствовать. Зачем заставлять?

Приняли решение отпустить. Думаю, мы правильно сделали. Пусть парень пробует себя в других условиях, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.