Звягин о Сурине: «Хартли объясняет, как использовать тот дар, что дан Егору. Где, возможно, рот стоит и закрыть»

Сергей Звягин рассказал о работе тренера Боба Хартли с Егором Суриным.

– Правильно ли мы понимаем, что Хартли начал воспитательную программу Егора Сурина?

– Да! (смеется). Боб со всеми общается, но из Егора такая энергия исходит, что ее нужно направлять в нужное русло.

Работа в этом направлении ведется с первого дня. Боб объясняет, как использовать тот дар, что дан Сурину. Где, возможно, рот стоит и закрыть.

– Стало страшно за парня, когда судьи ему выписали дисциплинарный штраф за разговоры…

– Там, кстати, особого криминала не было. Скорее дали ему на старых дрожжах. Сначала центральный нападающий подъехал и сказал, что ничего не было. А потом и судьи признали.

Егор будет перестраиваться, не хочется, чтобы он отказался от своего я. Такие игроки зажигают раздевалку. Это очень ценно. Это дар. Не всем это дано. Надо правильно использовать, – сказал ассистент главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин.

Боб Хартли: «Лучше двадцать Радуловых и Суриных, чем один равнодушный игрок. Я люблю эмоциональных хоккеистов, а ленивых терпеть не могу»