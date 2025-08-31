Звягин о том, что Самсонов все еще без работы: «Меня это расстраивает. Представители клубов НХЛ звонят, просят дать характеристику. Мой опыт работы с Ильей очень хороший, у них же свое видение»
28-летний голкипер, выступавший за «Вегас» в прошлом сезоне, является неограниченно свободным агентом в НХЛ.
– Илья Самсонов без работы в конце августа. Понимаете, почему?
– Меня это расстраивает. Мне звонят представители клубов НХЛ, просят дать характеристику. Мой опыт работы с Ильей очень хороший. У них же свое видение, своя информация.
Если посмотреть на его хоккейные дела, например на процент побед и поражений, он в топе.
– Но он и в хороших командах играл, где этот показатель обеспечить значительно проще.
– Если вы посмотрите на статистику других вратарей в этих командах, она зачастую будет уступать показателям Ильи. Реализовал ли он при этом свой потенциал? Я скажу, что нет.
Полагаю, он делает выводы. При правильном отношении Илья должен прогрессировать.
– Кажется, его подводит поведение вне льда. То Самсонов получит травму, катаясь летом на квадроцикле, то загремит в ковид-протокол.
– Судя по тому, что говорят представители команд, именно эта тема их волнует, – сказал ассистент главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин.
У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)