  • Звягин о том, что Самсонов все еще без работы: «Меня это расстраивает. Представители клубов НХЛ звонят, просят дать характеристику. Мой опыт работы с Ильей очень хороший, у них же свое видение»
Звягин о том, что Самсонов все еще без работы: «Меня это расстраивает. Представители клубов НХЛ звонят, просят дать характеристику. Мой опыт работы с Ильей очень хороший, у них же свое видение»

Сергей Звягин поделился мыслями об игре вратаря Ильи Самсонова.

28-летний голкипер, выступавший за «Вегас» в прошлом сезоне, является неограниченно свободным агентом в НХЛ.

– Илья Самсонов без работы в конце августа. Понимаете, почему?

– Меня это расстраивает. Мне звонят представители клубов НХЛ, просят дать характеристику. Мой опыт работы с Ильей очень хороший. У них же свое видение, своя информация.

Если посмотреть на его хоккейные дела, например на процент побед и поражений, он в топе.

– Но он и в хороших командах играл, где этот показатель обеспечить значительно проще.

– Если вы посмотрите на статистику других вратарей в этих командах, она зачастую будет уступать показателям Ильи. Реализовал ли он при этом свой потенциал? Я скажу, что нет.

Полагаю, он делает выводы. При правильном отношении Илья должен прогрессировать.

– Кажется, его подводит поведение вне льда. То Самсонов получит травму, катаясь летом на квадроцикле, то загремит в ковид-протокол.

– Судя по тому, что говорят представители команд, именно эта тема их волнует, – сказал ассистент главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин

У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
