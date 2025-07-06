Хартли может бонусами заработать несколько десятков миллионов рублей в «Локомотиве» («Бизнес Online»)
В договоре «Локомотива» и Боба Хартли прописаны бонусы.
Клуб из Ярославля ранее сообщил, что канадский специалист назначен на пост главного тренера команды.
Также появилась информация, что зарплата тренера составит 160 миллионов рублей в год.
По данным «Бизнес Online», в контракте Боба Хартли есть и бонусы, за выполнение которых канадец может заработать еще несколько десятков миллионов рублей.
Хартли работал в КХЛ с «Авангардом» и в сезоне-2020/21 вместе с командой выиграл Кубок Гагарина.
У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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