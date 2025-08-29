«Магнитка» из ВХЛ выиграла Мемориал Ромазана. Они обыграли «Металлург», «Салават» и «Барыс»
«Магнитка» из Olimpbet ВХЛ выиграла Мемориал Ромазана.
В заключительном туре клуб ВХЛ оказался сильнее «Салавата Юлаева» (2:1) и стал обладателем трофея.
Ранее «Магнитка», являющаяся фарм-клубом «Металлурга», победила основную команду (3:2 Б), а также «Барыс» (2:1).
Положение команд: «Магнитка» – 6 очков (3 матча), «Салават» – 3 (3), «Барыс» – 2 (2), «Металлург» – 1 (2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости