Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»

– Какой клуб этим летом вам наиболее интересен?

– Всегда с особым вниманием следишь за клубами, которые переезжают на новые арены. Год-два назад это были «Авангард», «Сибирь» и СКА, теперь пришла очередь Нижнего Новгорода. Считаю, что «Торпедо» переезжает в самый интересный момент.

– Почему?

– «Торпедо-Горький» выиграл Кубок чемпионов России, это большое событие для региона, которое прошло при аншлагах. В некоторых городах ВХЛ в тени КХЛ, но это не про Нижний Новгород. Там в эти дни был хоккейный праздник.

Не все обратили внимание, какую систему в последние годы выстроили в Нижнем. Выше головы прыгнуло «Торпедо » в ВХЛ, очень качественный хоккей показала «Чайка », одним из самых зрелищных клубов КХЛ осталось «Торпедо».

Здесь надо отдать должное Игорю Ларионову, а также гендиректору Александру Харламову . За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея, а «Торпедо-Горький» на багаже главного «Торпедо» выиграл главный трофей ВХЛ.

Теперь при переезде самое главное – эту хоккейную энергетику не потерять. Ожидания от «Торпедо» высокие, тут нельзя рисковать ни с составом, ни с системой игры, – сказал бывший тренер ЦСКА.