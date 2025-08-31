Богдан Белкин о том, тяжело ли не поддаваться на уловки Комтуа: «Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать»

Богдан Белкин высказался об игре против Максима Комтуа.

Минское «Динамо» одержало победу в матче Кубка мэра Москвы с «Динамо» Москва (3:2).

– У тебя есть реальный шанс проявить себя в главной команде. Тяжело ли адаптироваться под требования главного тренера и уровень КХЛ?

– По сравнению с МХЛ здесь все намного быстрее. Стараюсь подстроиться под стиль Дмитрия Вячеславовича Квартальнова – работаю в этом направлении.

– Насколько сильно нужно изменить свою игру, чтобы закрепиться на уровне КХЛ?

– Предстоит много работы, но при этом нужно стараться проявлять себя и сохранять свою изюминку. Мне это по силам.

– Сегодня ты провел свой первый матч против одного из самых главных провокаторов лиги – Максима Комтуа. Тяжело ли не поддаться на его уловки?

– Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать.

– У тебя сегодня с ним было два эпизода на льду.

– Да. В первой же смене против него я его спровоцировал, подбив его клюшку, в ответ он ударил меня по рукам и получил две минуты. А во втором моменте он решил полететь в меня, и это переросло в стычку.

– Ты парень не из робких?

– Да (смеется).

– После полученного штрафа Комтуа дважды пытался показать, что ты симулируешь. Ты дорисовал удаление?

– Нет. Было больно, но я это перетерпел и вышел на лед, – сказал 19-летний форвард минского «Динамо» Богдан Белкин.