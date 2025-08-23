Давыдов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Минус Жамнову и Ковалеву. Личностные отношения надо убирать на второй план. Если смотреть на уровень КХЛ, многие вопросы по Николаю отпадут»
29-летний форвард стал игроком СКА. Клуб из Санкт-Петербурга забрал хоккеиста из списка отказов.
– Еще в ходе чемпионата меня насторожили слова главного тренера «Спартака», который в интервью заметил, что Голдобин вместе с Порядиным не заслужили играть в третьем периоде. Именно тогда понял, что там внутри пробежала черная кошка.
Согласен с тем, что Голдобин – не самый стабильный хоккеист, у него были не только подъемы, но и спады, он может и забросить, и привезти.
Но вы посмотрите на уровень нынешней КХЛ – и сразу многие вопросы по Голдобину отпадут!
– Почему отпадут, Виталий Семенович?
– Мастеров в лиге, которые способны сыграть не по шаблону, удивить, – раз, два и обчелся. В основном видим «бегунков», играющих простенько, по рельсам.
Только по этой причине Голдобина нужно было ценить. Каким бы сложным характером он ни обладал.
– То есть уход Голдобина – в минус «Спартаку»?
– Я считаю, что прежде всего – в минус главному тренеру команды и тренеру по нападающим. Как мне кажется, наши «динамовцы», Алексей Жамнов и Алексей Ковалев, здесь где-то недоработали, не показали гибкость. Личностные отношения в большом хоккее надо убирать на второй план.
В этом плане меня, кстати, радует «Динамо». У нас тоже есть непростые мастера – например, Гусев, Уил или Комтуа. Но, к счастью, никаких «посадок» на третьи периоды мы не видим, есть гибкость.
В какой-то мере исключение – Рашевский, но тут сработал скорее финансовый фактор. Меня очень огорчил его уход в «Авангард», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.