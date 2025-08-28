Тренер «Торпедо» Исаков о Комтуа: «Пытается залезть под кожу сопернику, все уже привыкли. Важно, чтобы игроки умели правильно остудить его»
Тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поведении Максима Комтуа.
В четверг нижегородский клуб потерпел поражение от «Динамо» со счетом 0:1 в предсезонном матче. После окончания 2-го периода форвард бело-голубых Комтуа толкнул вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова, спровоцировав массовую потасовку.
– Как оцените поведение Комтуа?
– Все уже привыкли к этим его моментам. Он пытается залезть под кожу сопернику. Нужно, чтобы команда правильно реагировала на это.
Важно, чтобы игроки умели правильно остудить его действия, – сказал Алексей Исаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
