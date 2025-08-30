Ротенберг о том, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне: «Это жест признания его величия. Саша сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности»
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Ранее рекордный гол Овечкина был признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне.
«Здорово, что Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам. Он сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности. Желаю Саше здоровья.
Уверен, что и в этом сезоне он побьет рекорды. А мы будем радоваться, что у нас есть такой хоккеист, который ведет всех за собой.
Со стороны НХЛ это жест признания величия Овечкина», – сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.