Ротенберг о том, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне: «Это жест признания его величия. Саша сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности»

Роман Ротенберг высказался о том, что НХЛ признала гол Овечкина лучшим в сезоне.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Ранее рекордный гол Овечкина был признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне.

«Здорово, что Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам. Он сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности. Желаю Саше здоровья.

Уверен, что и в этом сезоне он побьет рекорды. А мы будем радоваться, что у нас есть такой хоккеист, который ведет всех за собой.

Со стороны НХЛ это жест признания величия Овечкина», – сказал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.