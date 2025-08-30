Ротенберг о матче с болельщиками: «По-настоящему почувствовал, что такое семья «Динамо». Это любовь! Благодарен, что вы меня приняли! Низкий поклон, вместе мы всех победим!»

Роман Ротенберг высказался об участии в матче с болельщиками «Динамо».

Член совета директоров московского «Динамо» принял участие в благотворительной игре.

«Уважаемые болельщики, команды «Клуб болельщиков «Динамо» и «Улитки Кокарева». Благодарен вам за приглашение на этот матч.

Я по-настоящему почувствовал, что такое семья «Динамо». Это любовь! Говорю сейчас это от всего сердца!

Когда я был маленьким, отец привел меня в клуб дзюдо «Ленинградское «Динамо». Так что «Динамо» у меня в сердце! Я очень благодарен, за то, что вы меня приняли!

Низкий поклон, вместе мы всех победим! За «Динамо»! Вперед!» – написал член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг .