Ротенберг о Кузнецове и «Динамо»: «Я занимаюсь резервом, а Женя – взрослый хоккеист. Желаю ему удачи, он заслуживает играть»

Роман Ротенберг оценил шансы на переход Евгения Кузнецова в «Динамо».

Сейчас 33-летний форвард находится без профессионального контракта в какой-либо хоккейной лиге. В прошлом сезоне он набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах за СКА.

«Я занимаюсь резервом, а Женя уже взрослый хоккеист.

Хочу пожелать ему удачи. Он сделал очень много для хоккея в целом и заслуживает играть», – сказал бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

