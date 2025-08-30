Ротенберг о Кузнецове и «Динамо»: «Я занимаюсь резервом, а Женя – взрослый хоккеист. Желаю ему удачи, он заслуживает играть»
Роман Ротенберг оценил шансы на переход Евгения Кузнецова в «Динамо».
Сейчас 33-летний форвард находится без профессионального контракта в какой-либо хоккейной лиге. В прошлом сезоне он набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах за СКА.
«Я занимаюсь резервом, а Женя уже взрослый хоккеист.
Хочу пожелать ему удачи. Он сделал очень много для хоккея в целом и заслуживает играть», – сказал бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»
