Жафяров о 3:5 с «Ак Барсом»: «Отдали все силы, до последних секунд держали напряжение. Остается не так много времени до начала регулярки – готовимся»

Дамир Жафяров подвел итоги контрольного матча с «Ак Барсом» (3:5).

Жафяров забросил одну из шайб «Нефтехимика».

– Дамир, с первой заброшенной шайбой за «Нефтехимик»!

– Спасибо! Матч получился достаточно зрелищным, с большим количеством голов. Я думаю, болельщикам понравилось. Интересная игра была. Сегодня их на трибунах было много. Огромное спасибо им за поддержку. Невероятная атмосфера была!

Остается не так много времени до начала регулярки – готовимся.

– Как оцените игру команды сегодня?

– Думаю, не мне оценивать ее. Мы каждую игру выходим и выкладываемся на полную, сегодняшняя игра не исключение. Отдали все силы, несмотря на то, что была товарищеская игра. До последних секунд держали напряжение.

– Второй период получился очень результативным. За счет чего удалось прибавить?

– Так получилось, просто использовали свои моменты. У нас их и в предыдущих играх было достаточно, но не получалось забить, поэтому надеемся, что дальше будет лучше, – сказал нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров.

