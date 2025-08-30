Марченко об адаптации Калынака в «Ак Барсе»: «От игры к игре становится лучше. Он приехал из Финляндии, там чуть другой хоккей, побольше площадка, здесь надо немного привыкнуть»

Алексей Марченко подвел итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (5:3).

– Как вам игра?

– Местами получалось хорошо, но где-то соперник перехватывал. Это больше было от наших потерь, это проблема, которую нужно исправить.

– В связи с чем возникали эти ошибки?

– Тяжело сказать. Где-то ребята хотели перемудрить, надо было местами чуть меньше рисковать.

– Тренерский штаб требует от вас играть проще или придумывать что-то посложнее?

– Есть зоны, где можно повышать сложность. Думаю, почти у всех команд есть такие моменты. В чужой зоне точно никто не запрещает что-то придумывать, но где-то надо сыграть попроще, все должны это понимать.

– Долность капитана как-то изменила вас?

– Нет. Я уже был капитаном в Ярославле, ничего не поменялось.

– Как вам играть в паре с Уайаттом Калынаком? Кто-то из вас больше идет в атаку?

– Играем по ситуации. Все защитники должны уметь подключиться в нужный момент, но важнее всего надежно сыграть в обороне.

– Уайатт уже полностью адаптировался в команде?

– Думаю, от игры к игре становится лучше. Он приехал из Финляндии, там чуть другой хоккей, побольше площадка, здесь надо немного привыкнуть.

– Помогаете молодым игрокам адаптироваться в команде? Например, неплохо себя проявил Тимофей Жулин.

– Да, где-то подсказываем ребятам. Не будем сильно хвалить, но более-менее уже влились в команду они, – сказал защитник «Ак Барса » Алексей Марченко .