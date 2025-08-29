Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
Стала известна зарплата Андрея Белозерова в «Нефтехимике».
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда нижнекамцев составит 35 миллионов рублей в год. Контракт подписан на 2 года.
29 августа «Нефтехимик» объявил о продлении контракт с 29-летним форвардом.
В сезоне-2024/25 форвард провел 68 матчей и набрал 43 (18+25) очка.
