Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год

Стала известна зарплата Андрея Белозерова в «Нефтехимике».

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда нижнекамцев составит 35 миллионов рублей в год. Контракт подписан на 2 года.

29 августа «Нефтехимик » объявил о продлении контракт с 29-летним форвардом.

В сезоне-2024/25 форвард провел 68 матчей и набрал 43 (18+25) очка.