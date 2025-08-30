  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коваленко об эмоциях от перехода в ЦСКА: «Ответственность и гордость, самый титулованный клуб все-таки. Цель у нас одна – будем к ней стремиться»
0

Коваленко об эмоциях от перехода в ЦСКА: «Ответственность и гордость, самый титулованный клуб все-таки. Цель у нас одна – будем к ней стремиться»

Николай Коваленко поделился эмоциями от перехода в ЦСКА.

Прошлый сезон нападающий провел в НХЛ.

– Только положительные эмоции от перехода в ЦСКА. Но в то же время это большая ответственность, все-таки самый титулованный клуб. Ответственность и гордость. Цель у нас одна, все ее прекрасно знают, мы будем к ней стремиться шаг за шагом.

– Ваш отец также выступал за ЦСКА какое-то время, и вообще у вас много пересечений по карьере. Обсуждали с ним этот момент?

– Так сильно не обсуждали. Приятно всегда видеть, на малой арене висит его номер. Горд за своего папу.

– Вы провели прошлый сезон в Северной Америке. Есть ли трудности с обратной адаптацией к КХЛ?

– Я бы не сказал, что мне нужна какая-то перестройка большая с одного стиля на другой. Может, небольшие тактические нюансы, моменты. В целом ничего совсем нового для меня нет.

– В это межсезонье были разговоры и о том, что вы могли остаться в Северной Америке. Не получили достойного предложения?

– Могу коротко и ясно – так сложились обстоятельства.

– На Кубке мэра мы видели, какое хорошее сочетание с Бучельниковым и Зерновым у вас сложилось. Добавить Спронга – убойная бригада большинства. Чувствуете, что сыгрались с ребятами полностью?

– Мы сейчас концентрируемся на усовершенствовании взаимопонимания как в тройке, так и в бригаде большинства. Нам надо каждый раз улучшаться, есть положительные результаты, и нам нужно цепляться за них, и работать, работать, работать.

А что до готовности к сезону – будем готовы 6 сентября, – сказал форвард ЦСКА Николай Коваленко.

Николай Коваленко: «В Москве не удовлетворяет время, которое уходит на дорогу. В Ярославле до любого места максимум 30 минут. Если вырос в маленьком городе, час-два в дороге – это много»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoНиколай Коваленко
logoЦСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин об адаптации Спронга: «Дэниэл должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и КХЛ. Федоров занимается этой проблемой, работа кропотливая»
29 августа, 13:04
Николай Коваленко: «В Москве не удовлетворяет время, которое уходит на дорогу. В Ярославле до любого места максимум 30 минут. Если вырос в маленьком городе, час-два в дороге – это много»
427 августа, 16:15
Коваленко о Никитине: «Каждый хочет работать с тренером-чемпионом. ЦСКА – титулованная команда, у нас большие шансы побороться за Кубок Гагарина»
127 августа, 12:59
Главные новости
Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Динамо» Минск сыграют в финале, «Динамо» Москва и «Шанхай» – за 3-е место, «Спартак» и «Торпедо» – за 5-е
58 минут назад
Овечкин об идее вывести его номер из обращения в «Кэпиталс»: «Позвоните в «Вашингтон» и узнайте про это»
9вчера, 19:12
Ротенберг о том, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне: «Это жест признания его величия. Саша сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности»
9вчера, 18:19
Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, ЦСКА победил «Шанхай»
8вчера, 18:05
Ротенберг о матче с болельщиками: «По-настоящему почувствовал, что такое семья «Динамо». Это любовь! Благодарен, что вы меня приняли! Низкий поклон, вместе мы всех победим!»
23вчера, 17:34
«Динамо» Минск поздравило Лукашенко с 71-летием: «Ваша преданность делу – пример стойкости и уверенности! Благодаря вам хоккей занимает особое место в сердцах белорусов»
5вчера, 17:13
Александр Овечкин: «Дацюк был примером для подражания. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь»
2вчера, 16:59
Ротенберг поздравил Лукашенко с 71-летием: «Он уделяет особое внимание развитию хоккея, прививает любовь к игре. Это важный вклад в укрепление дружбы Беларуси и России»
14вчера, 15:41Фото
Генменеджер «Шанхая» об игроках с китайскими корнями: «Ставим их в приоритет. С одним таким хоккеистом из Северной Америки уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию»
3вчера, 15:23
Никитин о драках молодых игроков: «Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят со стороны»
4вчера, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Веккионе о переходе в КХЛ: «Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее»
вчера, 21:58
Гомоляко об уходе Березина и Юртайкина из «Лады»: «Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Были игроки, которые выглядели интереснее»
1вчера, 21:45
Богдан Белкин о том, тяжело ли не поддаваться на уловки Комтуа: «Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать»
вчера, 21:32
Броссо об игре «Динамо» при Кудашове: «Думаю, этот стиль принесет нам успех. У нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего»
3вчера, 21:15
Кисаков о том, проще ли играть, когда контракт полноценный: «Никакой разницы. Мотивации больше, когда ты без соглашения»
вчера, 20:59
Ротенберг о матче команд академии «Динамо»: «Растим игроков, которые завтра будут представлять клуб и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе – и вместе побеждаем!»
1вчера, 20:48
Дацюк о новом сезоне: «Ждем от «Автомобилиста» яркой игры. Хотел бы видеть команду в финале плей-офф КХЛ»
1вчера, 20:36
Гомоляко о молодых легионерах в «Ладе»: «Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Молодежь креативная, с потенциалом. Верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень»
вчера, 20:22
Броссо о том, с какими командами будет сложнее всего играть: «Системный в защите «Локомотив». И ЦСКА, туда перешел Никитин из чемпионского состава»
вчера, 20:10
Вратарь «Трактора» Дриджер о памятнике из Магнитогорска на шлеме: «Google ввел меня в заблуждение. Я понял об этом, когда уже приехал в Челябинск. Это наша с художником ошибка»
2вчера, 19:55