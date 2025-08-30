Коваленко об эмоциях от перехода в ЦСКА: «Ответственность и гордость, самый титулованный клуб все-таки. Цель у нас одна – будем к ней стремиться»

Николай Коваленко поделился эмоциями от перехода в ЦСКА.

Прошлый сезон нападающий провел в НХЛ.

– Только положительные эмоции от перехода в ЦСКА . Но в то же время это большая ответственность, все-таки самый титулованный клуб. Ответственность и гордость. Цель у нас одна, все ее прекрасно знают, мы будем к ней стремиться шаг за шагом.

– Ваш отец также выступал за ЦСКА какое-то время, и вообще у вас много пересечений по карьере. Обсуждали с ним этот момент?

– Так сильно не обсуждали. Приятно всегда видеть, на малой арене висит его номер. Горд за своего папу.

– Вы провели прошлый сезон в Северной Америке. Есть ли трудности с обратной адаптацией к КХЛ?

– Я бы не сказал, что мне нужна какая-то перестройка большая с одного стиля на другой. Может, небольшие тактические нюансы, моменты. В целом ничего совсем нового для меня нет.

– В это межсезонье были разговоры и о том, что вы могли остаться в Северной Америке. Не получили достойного предложения?

– Могу коротко и ясно – так сложились обстоятельства.

– На Кубке мэра мы видели, какое хорошее сочетание с Бучельниковым и Зерновым у вас сложилось. Добавить Спронга – убойная бригада большинства. Чувствуете, что сыгрались с ребятами полностью?

– Мы сейчас концентрируемся на усовершенствовании взаимопонимания как в тройке, так и в бригаде большинства. Нам надо каждый раз улучшаться, есть положительные результаты, и нам нужно цепляться за них, и работать, работать, работать.

А что до готовности к сезону – будем готовы 6 сентября, – сказал форвард ЦСКА Николай Коваленко .

Николай Коваленко: «В Москве не удовлетворяет время, которое уходит на дорогу. В Ярославле до любого места максимум 30 минут. Если вырос в маленьком городе, час-два в дороге – это много»