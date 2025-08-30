Генменеджер «Шанхая» об игроках с китайскими корнями: «Ставим их в приоритет. С одним таким хоккеистом из Северной Америки уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию»

Генменеджер «Шанхая» высказался о подписании игроков с китайскими корнями.

– Есть конкретные планы по вынесенным матчам «Шанхая» в Китае?

– Пока мы играем в Санкт-Петербурге. Планы на вынесенные матчи в Шанхае есть, но без конкретики.

На данный момент наша цель – показать максимальный результат здесь, чтобы заинтересовать болельщиков там и успешно потом перебраться в Шанхай.

– Рассматриваете ли вы подписание игроков с китайскими корнями?

– Не принципиально, но мы ставим их в приоритет. Если такой игрок будет подходить нашей команде и соответствовать уровню лиги, то мы всегда готовы рассмотреть.

С одним таким игроком из Северной Америки мы уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию.

С другим игроком из НХЛ с китайскими корнями, о котором уже упоминали в прессе, было желание договориться. Но не получилось – он решил остаться там еще на сезон, – передает слова генерального менеджера «Шанхая» Игоря Варицкого корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова.