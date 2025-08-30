Чехович о снятии «Витязя» с КХЛ: «Ротенберг был готов найти спонсора и возглавить команду, но слух появился и тут же исчез. Жаль, что клуб распался»

Иван Чехович прокомментировал снятие «Витязя» с КХЛ.

В это межсезонье подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

– Вы стали одним из заложников непростой ситуации с «Витязем». Как ее переживали?

– От нас, как игроков, ничего не зависело. Я просто сидел и читал новости, успевал что-то воспринимать. Конечно, тяжелая ситуация, и искренне жаль «Витязь», все-таки команда с большой историей, для меня это тоже была непростая личная потеря.

Я привык к городу, команде, руководству, тренерскому штабу, проникся клубом. Очень жаль, что «Витязь» распался.

– В какой момент стало ясно, что команду уже не спасти?

– Честно говоря, нам, игрокам, ничего не говорили. Нам до сих пор ничего не сказали, не объяснили. Мы поняли все только из официального объявления КХЛ, когда заявили, что команды не будет.

Изначально пошел слух, что команды не будет, потом вроде бы Роман Борисович Ротенберг был готов приехать и помочь команде, возглавить ее, найти спонсора… Но, видимо, не получилось, появился слух и тут же исчез. Ничего не было понятно, сам ничего не знал, читал новости.

– То есть вы были в полном неведении, как все остальные?

– Верно. Более того, мне кажется, журналисты и то больше знали, чем мы. Я был внутри клуба и вообще ничего не знал.

– Было ощущение по ходу сезона, ближе к его концу, что что-то идет не так? Либо закрытие клуба как гром среди ясного неба?

– В принципе, так все и есть. Не думал, что что-то такое возможно. Даже когда появились слухи, я, во-первых, слухам стараюсь не верить, а во-вторых, поверить в то, что клуб КХЛ, такой как «Витязь», с историей, может в один день просто взять и пропасть… Поверить было трудно.

– Как один из вариантов спасения клуба, обсуждались опции продажи опытных игроков, в том числе ваш обмен. Но вашим приоритетом было остаться в «Витязе»?

– Да, я слышал про эти варианты, но сам ехать никуда не хотел. Зачем менять клуб, если мне там все нравилось? – сказал нападающий «Шанхая » Иван Чехович .

